Синоптик Леус сообщил, что пик холодной волны в Москве пройден

Прошлой ночью минимальная температура в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составила −12,8°, что является вторым результатом среди январских морозов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Даже учитывая тот факт, что в условиях антициклональной погоды температура в ближайший час-два может еще немного понизиться, можно уверенно говорить о том, что стать самым холодным днем с начала января, и уже тем более, с начала нынешней зима, сегодняшний день не сможет», — написал он в своем Тelegram-канале.
Лидерами остаются 2 января с показателем −13,9° и 24 декабря — −16,4°.
На других метеостанциях города минимальные температуры колебались от −10,8° на Балчуге до −19,0° в Бутово, в Новой Москве и Михайловском морозы достигли −23,0°.
В Московской области южные районы традиционно холоднее северных. Сегодня самым теплым пунктом Подмосковья стал Талдом — −13,8°, а холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где температура опустилась до −26,2°.
По словам синоптика, пик морозов нынешней холодной волны пройден. В ближайшие ночи в столице ожидается около −10°, в области — не холоднее −15… −17°.
Ранее синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве станет теплее.