В чтениях к юбилею Салтыкова-Щедрина примет участие Челябинская область

Отмечается, что во время ссылки в 1848—1855 годах Салтыков-Щедрин жил в Вятке в доме на Вознесенской улице (ныне улица Ленина). Туда его направили после публикации повести «Запутанное дело» в журнале «Отечественные записки». Ссылка носила профилактический характер и не лишала его права на государственную службу. Писатель был назначен старшим чиновником особых поручений при губернаторе, позднее занимал должность советника губернского правления, курировал вопросы статистики, хозяйственной ревизии и финансов. Он арендовал весь дом площадью около 120 кв. м, в его распоряжении находились четыре комнаты и людская, в доме жили слуга и камердинер. Впечатления от жизни в Вятке легли в основу «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина.