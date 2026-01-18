В чтениях к юбилею Салтыкова-Щедрина примет участие Челябинская область

Челябинская область примет участие в конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина.
Всероссийская научная конференция «Тринадцатые Салтыковские чтения», приуроченная к 200-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, соберет исследователей из 11 регионов России, включая Челябинскую область. Об этом сообщили в министерстве культуры Кировской области.
«Челябинская область примет участие в конференции вместе с представители Москвы и Московской области, Кировской области, Рязани, Владимира, Перми, Удмуртии, Татарстана, Читы, и Смоленска. Мероприятие пройдет 27−28 января в Кирове (Вятке), где писатель проживал в годы ссылки с 1848 по 1855 год. Заявлено около 30 докладчиков — экспертов, а также представителей научного и культурного сообщества», — заявили в минкульте Кировской области.
К конференции также подготовлена книжно-иллюстративная экспозиция, где будут представлены редкие, в том числе прижизненные, издания Салтыкова-Щедрина", — отметили в ведомстве. На второй день программы запланирована встреча с читателями, презентация новейших исследований творчества писателя, а также показ редких изданий с авторскими автографами. Участники также посетят Дом-музей Салтыкова-Щедрина и примут участие в экскурсиях по местам, связанным с его жизнью и творческой деятельностью.
Отмечается, что во время ссылки в 1848—1855 годах Салтыков-Щедрин жил в Вятке в доме на Вознесенской улице (ныне улица Ленина). Туда его направили после публикации повести «Запутанное дело» в журнале «Отечественные записки». Ссылка носила профилактический характер и не лишала его права на государственную службу. Писатель был назначен старшим чиновником особых поручений при губернаторе, позднее занимал должность советника губернского правления, курировал вопросы статистики, хозяйственной ревизии и финансов. Он арендовал весь дом площадью около 120 кв. м, в его распоряжении находились четыре комнаты и людская, в доме жили слуга и камердинер. Впечатления от жизни в Вятке легли в основу «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина.