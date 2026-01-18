Мясников дал инструкцию, как окунаться в прорубь людям с заболеваниями

«Вода в проруби теплее, чем воздух на улице, — отметил Мясников в своем Telegram-канале. — Температура воды составляет около +4 градусов, а на улице мороз. Важно помнить об этом, когда вы решаете окунуться. Вы можете быстро раздеться перед самой прорубью или подойти к ней в теплом халате, тапочках и шапке. Не затягивайте процесс — как только ноги окажутся в воде, сразу же окунайтесь».