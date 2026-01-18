Мясников дал инструкцию, как окунаться в прорубь людям с заболеваниями

Заслуженный врач России Александр Мясников предупредил, что людям без подготовки и с хроническими заболеваниями следует с осторожностью подходить к купанию в проруби на Крещение. Он рекомендовал быстро раздеться перед прорубью или подойти к ней в теплом халате и сразу же погрузиться в воду.
«Вода в проруби теплее, чем воздух на улице, — отметил Мясников в своем Telegram-канале. — Температура воды составляет около +4 градусов, а на улице мороз. Важно помнить об этом, когда вы решаете окунуться. Вы можете быстро раздеться перед самой прорубью или подойти к ней в теплом халате, тапочках и шапке. Не затягивайте процесс — как только ноги окажутся в воде, сразу же окунайтесь».
После выхода из воды ощущение холода обычно быстро проходит. Сразу же после этого необходимо надеть шапку, теплую обувь или тапочки и закутаться в халат. Помимо этого, Мясников предупредил, что употреблять алкоголь категорически запрещено.