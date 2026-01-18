В Ростовской области медики срочно выехали к младенцу после домашних родов

В Ростовской области врачи Перинатального центра Ростовской области экстренно развернули реанимобиль на полпути к Волгодонску и выехали на срочный вызов, чтобы спасти младенца после домашних родов.
— Ребенок весил 1400 граммов, сам не дышал, — рассказали в ведомстве.
По информации медиков, мальчик был в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его состояние оценивают как стабильно тяжелое, он находится на аппаратной поддержке дыхания.
Напомним, в Ростове врачи спасли 72-летнюю пациентку после рецидива онкологии — опухоль затронула сразу шесть органов и систем. История стала еще одним примером того, как медики региона вытягивают пациентов в самых тяжелых случаях.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.
Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.