В Ростовской области медики срочно выехали к младенцу после домашних родов

Донским медикам пришлось срочно ехать к младенцу после домашних родов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области врачи Перинатального центра Ростовской области экстренно развернули реанимобиль на полпути к Волгодонску и выехали на срочный вызов, чтобы спасти младенца после домашних родов.

— Ребенок весил 1400 граммов, сам не дышал, — рассказали в ведомстве.

По информации медиков, мальчик был в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его состояние оценивают как стабильно тяжелое, он находится на аппаратной поддержке дыхания.

Напомним, в Ростове врачи спасли 72-летнюю пациентку после рецидива онкологии — опухоль затронула сразу шесть органов и систем. История стала еще одним примером того, как медики региона вытягивают пациентов в самых тяжелых случаях.

