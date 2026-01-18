Ричмонд
В Тольятти открыли способ усилить на 40% защитное покрытие сплавов магния

Технология позволит ускорить внедрение прочных и легких материалов в реальное производство.

САМАРА, 18 января. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) открыли способ повышения на более чем 40% защитных свойств покрытий из магниевых сплавов, которые применимы в машиностроении и медицине. Технология позволит ускорить внедрение прочных и легких материалов в реальное производство, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Группа ученых ТГУ нашла способ повысить эффективность защитного покрытия сплавов из магния, которые потенциально применимы в машиностроении, аэрокосмической отрасли и медицине. В основе метода — технология плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО) с использованием частиц оксида редкоземельного металла», — рассказали в университете.

Работу выполнили в рамках федеральных программ «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы». Поддержку в проведении исследования оказали Российский научный фонд и Министерство науки и высшего образования РФ. Результаты опубликованы в журнале Russian Journal of Non-Ferrous Metals.

Как пояснили в вузе, ученые создают защитный керамический слой сплавов магния с помощью микродуговых электрических разрядов — технологии ПЭО. Но главным новшеством разработки ученых Научно-исследовательского института прогрессивных технологий (НИИПТ) ТГУ под руководством ректора ТГУ профессора, доктора физико-математических наук Михаила Криштала стало внедрение в структуру защитного покрытия частиц диоксида церия (CeO), что улучшило его механические свойства. Твердость поверхностного слоя увеличилась почти в два раза, его сцепление с основным сплавом стало на 40% надежнее, а антикоррозионные свойства покрытия усилились более чем в два раза.

«Мы не просто наносим защитное покрытие на сплав — мы активно управляем свойствами этого покрытия, используя частицы диоксида церия как многофункциональную добавку. Полученные результаты — еще один шаг к тому, чтобы уникальные свойства магниевых сплавов можно было в полной мере использовать в реальных инженерных конструкциях, работающих в экстремальных условиях», — отметил один из авторов исследования, младший научный сотрудник НИИПТ ТГУ Евгений Боргардт.

Как пояснили в ТГУ, создание защитного покрытия необходимо для магниевых сплавов, отличающихся высокой уязвимостью к коррозии и износу, чтобы применять их в реальном производстве. Такие сплавы перспективны из-за высокой прочности и легкости, в отличие от используемых промышленных литейных и деформируемых магниевых, а также многих алюминиевых и титановых сплавов. Решение проблемы с коррозийной устойчивостью позволит использовать их в авиакосмической отрасли, биомедицине и машиностроении, где сверхлегкий вес, прочность и эффективная защита поверхности критически важны.

