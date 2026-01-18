Ричмонд
В Сумской области авиаударом уничтожено здание ТЦК, идет подсчет потерь

Российские военные авиаударом уничтожили здание территориального центра комплектования в Сумской области Украины. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным агентства, удар нанесли по объекту в населенном пункте Белополье. Собеседник РИА Новости уточнил, что здание местного ТЦК было уничтожено точным авиаударом.

Также сообщается, что среди личного состава военкомата есть потери. Речь идет об убитых и раненых сотрудниках, передает издание.

9 января российская армия нанесла массированный удар, в том числе ракетами «Орешник», по критическим объектам Украины в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина.

Позже военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, почему российская армия выбрала для удара именно Львовскую область. По его словам, Львов давно превратился в критически важный административно-командный центр ВСУ.

Недавно российские войска взяли в плен боевиков националистического полка ВСУ «Арей», понесшего большие потери в Курской области. Это произошло на сумском направлении.