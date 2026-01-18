Ричмонд
Волонтеры возобновят поиск семьи Усольцевых, когда потеплеет

Поиск семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, планируют возобновить после потепления. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В организации рассказали, что активную фазу поисков возобновят после схода снежного покрова, когда условия станут более безопасными для работы в тайге.

В организации рассказали, что активную фазу поисков возобновят после схода снежного покрова, когда условия станут более безопасными для работы в тайге.

Волонтеры также отметили, что взаимодействие с экстренными и профильными службами продолжается и сейчас, однако оно носит консультативный характер, передает ТАСС.

Охотовед и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк высказал мнение, что семьи Усольцевых на территории Кутурчинского Белогорья уже нет. Поэтому, по его словам, спасатели ничего и не нашли.

Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев в свою очередь рассказал, что состав группы мог сыграть решающую роль в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края.

До этого SMM-менеджер Усольцевой Дарья Фурштейн раскрыла сведения о том, что Ирина, которая пропала вместе с супругом Сергеем и дочерью Ариной, за несколько дней до этого была подавленной и уставшей.