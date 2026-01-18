Матвиенко призвала сохранить память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, как и страшная правда о зверствах пришедших на российскую землю европейских фашистов, без искажений, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Жители Северной столицы 18 января отмечают День прорыва блокады Ленинграда.
«Священная память о подвиге ленинградцев, как и страшная правда о человеконенавистнических преступлениях, зверствах пришедших на нашу землю европейских фашистов, без искажений, без изъятий, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, молодым россиянам. Мы обязаны делать все, чтобы донести эту правду и до молодёжи других стран», — сказала Матвиенко, ее видеообращение размещено на официальном канале Совета Федерации в мессенджере Max.
Спикер Совфеда отметила, что в этот день петербуржцы отдают дань памяти бессмертному подвигу жителей и защитников города. «Вместе с вами я склоняю голову перед их мужеством, стойкостью, перед их величием», — сказала политик.
По ее словам, именно в этот день, в 1943 году, планы немецкого командования, войск и соединений других фашистских европейских стран сломить дух ленинградцев через чудовищный по масштабу и беспримерный по жестокости геноцид окончательно разрушились.
«Успешный исход наступательной операции “Искра” разорвал смертельную петлю вокруг Ленинграда. Дал надежду ленинградцам на то, что самые тяжёлые дни позади. Еще более укрепил дух защитников города и всего советского народа. Направил силы бойцов Красной Армии на достижение полной победы в битве за Ленинград. Полной победы в войне с фашизмом. Наши деды и прадеды выстояли и победили», — сказала Матвиенко.