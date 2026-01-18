Матвиенко призвала сохранить память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

«Священная память о подвиге ленинградцев, как и страшная правда о человеконенавистнических преступлениях, зверствах пришедших на нашу землю европейских фашистов, без искажений, без изъятий, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, молодым россиянам. Мы обязаны делать все, чтобы донести эту правду и до молодёжи других стран», — сказала Матвиенко, ее видеообращение размещено на официальном канале Совета Федерации в мессенджере Max.