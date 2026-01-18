Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура в России

Средняя температура в России вырастет по меньшей мере еще на 2,5 градуса к 2076 году, а ее рост за 100 лет наблюдений может превысить 5 градусов. Такой прогноз дал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«За полвека в России потеплело на 2,5 градуса, а к концу века, наверное, еще столько же добавится, то есть в сумме прибавится 5 градусов как минимум», — приводит РИА Новости слова климатолога.
Кокорин не исключил и более высокие показатели. По его словам, в этом вопросе многое «зависит от действий человечества», а также от того, насколько быстро люди будут переходить на низкоуглеродные и безуглеродные источники энергии.
Накануне ученые сообщили, что 2025 год стал третьим самым жарким годом за всю историю наблюдений из-за аномальной погоды, вызванной глобальным потеплением. Январь 2025 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а температура с марта по май была почти максимально высокой для весны.