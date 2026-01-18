Движение ограничат на участках Озeрной улицы с 19 января до 15 апреля

«С 19 января до 15 апреля на участках ул. Озeрная и местных проездов в районе д. 42 по ул. Озeрная будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ. Также на одном из участков будет временно запрещена парковка. Обращайте внимание на знаки», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на участке местного проезда в районе д. 42 по ул. Озерная с 19 января до 31 марта одна полоса частично закрыта для движения, парковка временно запрещена. На участке ул. Озерная в районе пересечения с ул. Никулинская с 10 февраля до 31 марта одна полоса закрыта с сохранением движения по одной-двум полосам в каждом направлении за счет перепуска движения на встречное направление и переразметки проезжей части. На участке местного проезда в районе д. 42, стр. 1 по ул. Озерная с 1 февраля до 15 апреля одна полоса будет частично закрыта.