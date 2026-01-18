Как подготовиться к Крещению: правила безопасности, кому запрещено окунаться в прорубь

Тем, у кого нет медицинских противопоказаний, специалисты советуют за несколько часов до купания ограничиться легким приемом пищи, чтобы организм имел достаточно ресурсов для перенесения резкого перепада температуры. Кроме того, необходимо заранее подготовить сухое белье, теплую сменную одежду и другие вещи, которые пригодятся после выхода из воды. Какие еще правила подготовки к купанию существуют и кому нельзя окунаться в прорубь — в материале URA.RU.