Как подготовиться к Крещению: правила безопасности, кому запрещено окунаться в прорубь

Перед купанием в проруби нужно проконсультироваться с врачом.
Православные верующие по всей России 19 января отмечают праздник Крещения Господня. В этот день принято освящать воду, совершать омовения в проруби и соблюдать традиционные обряды. Вместе с тем врачи напоминают, что купание в ледяной воде подходит не всем: от погружения в прорубь рекомендуется воздержаться детям, пожилым людям и беременным женщинам.
Тем, у кого нет медицинских противопоказаний, специалисты советуют за несколько часов до купания ограничиться легким приемом пищи, чтобы организм имел достаточно ресурсов для перенесения резкого перепада температуры. Кроме того, необходимо заранее подготовить сухое белье, теплую сменную одежду и другие вещи, которые пригодятся после выхода из воды. Какие еще правила подготовки к купанию существуют и кому нельзя окунаться в прорубь — в материале URA.RU.
Как подготовиться к погружению в ледяную воду.
Людям, которые приняли решение участвовать в крещенских купаниях, в первую очередь следует обратиться за консультацией к врачу, отмечает врач Андрей Тяжельников. Это позволит убедиться в том, что подобная процедура не нанесет ущерба здоровью.
«Лучшая и наиболее эффективная подготовка — закаливание. Но оно должно быть постепенным, планомерным и довольно длительным: начните выходить на короткое время на балкон без верхней одежды, потом пробуйте обтираться холодным полотенцем, а после можно подключать контрастный душ и обливания холодной водой», — уточнил эксперт. Его слова приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.
Перед окунанием в прорубь следует провести определенную подготовку.
Разумеется, не стоит забывать и о прогулках на свежем воздухе — и сама по себе свежая атмосфера, и физическая активность способствуют укреплению иммунной системы. Отдельное внимание необходимо уделить подготовке непосредственно в день праздника.
Так, за несколько часов до погружения в воду рекомендуется принять легкую пищу, чтобы организм имел достаточно ресурсов для перенесения резкого перепада температур. Столичные спасатели и медики также рекомендуют заблаговременно подготовиться к крещенским купаниям и взять с собой необходимые предметы:
Сухое белье;Комплект теплой сменной одежды;Большое полотенце;Устойчивую нескользящую обувь, которую удобно снимать и надевать;Термос с горячим чаем.
Как правильно окунаться в холодную воду.
Специалисты советуют перед погружением в воду обязательно выполнить разминку, чтобы разогреть мышцы. Подходить к проруби рекомендуется не босиком, а в обуви по специально подготовленным на льду дорожкам. Кроме того, если человек окунается впервые, об этом необходимо заранее предупредить спасателей. Во время купания следует соблюдать следующие правила:
Входить в воду постепенно, без резких движений;Сохранять вертикальное положение тела, не прыгать и не нырять;Не погружать голову под воду, поскольку резкое воздействие холода может спровоцировать спазм сосудов головного мозга;Ограничивать время пребывания в воде примерно 10-ю секундами.
После выхода из воды рекомендуется тщательно вытереться полотенцем. Далее как можно скорее нужно пройти в теплое помещение, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.
Употребление алкоголя противопоказано. Он не только не способствует согреванию, но и усиливает потерю тепла, негативно влияет на сосуды и работу сердца, что может привести к ухудшению самочувствия.
По завершении купания необходимо внимательно отслеживать свое состояние. Появление дрожи, головной боли может свидетельствовать о развитии переохлаждения, а при выраженных болях в груди требуется немедленно обратиться за медицинской помощью.
Кому нельзя окунаться в прорубь.
Людям с хроническими болезнями не следует окунаться в прорубь.
Крещенские купания в проруби показаны далеко не всем. Медики подчеркивают, что от такой процедуры следует отказаться детям, пожилым людям и беременным женщинам.
Кроме того, врачи настоятельно не рекомендуют погружаться в ледяную воду лицам с хроническими воспалительными заболеваниями. К ним относятся отиты, гаймориты, патологии сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, любые заболевания центральной нервной системы, а также остеоартроз и остеохондроз позвоночника. Воздержаться от купания стоит и тем, кто ощущает начальные признаки респираторного заболевания либо недавно перенес простуду.
Есть ли польза от крещенских купаний.
Считается, что крещенские купания оказывают благоприятное воздействие на здоровье. При кратковременном воздействии холодной воды активизируются защитные механизмы организма, повышается устойчивость к резким перепадам температуры.
Подобная закалка делает иммунную систему менее уязвимой перед различными заболеваниями и помогает легче переносить смену погодных условий. Дополнительно укрепляются дыхательная и сердечно-сосудистая системы.
Крещенское омовение имеет и духовное значение. В народных представлениях считается, что погружение в ледяную воду в праздник Крещения Господня способствует избавлению от различных недугов и очищению от грехов. Вместе с тем ключевое значение имеет внутренняя, личная работа человека над собой, тогда как святая вода выступает лишь вспомогательным элементом этого процесса.