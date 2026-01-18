Мэр Новороссийска призвал не выходить к водоемам на Крещение

По словам мэра, сейчас в городе усиливаются порывы северо-восточного ветра, что в сочетании с понижением температуры воздуха существенно осложняет нахождение у воды. В этих условиях проведение традиционных купаний в естественных водоемах может представлять опасность. В связи с этим гражданам рекомендовано отказаться от выхода к морю и другим открытым акваториям, а при желании совершить омовение можно воспользоваться специально подготовленными купелями.