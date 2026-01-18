Юрист рассказал, почему Долина стала жертвой мошенников: злоумышленники тщательно готовились

Певица Лариса Долина стала жертвой классической мошеннической схемы, поскольку не проявила должной осторожности. Такое мнение высказал заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.
«Если говорить глобально, то Долина стала жертвой классической индивидуально ориентированной мошеннической схемы… Совершенно однозначно, что она не проявила должной осмотрительности», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Соловьев считает, что мошенники тщательно подготовились и все просчитали. В результате их действий Долина потеряла не только десятки миллионов рублей, но и квартиру.
Напомним, Долина до сих пор не передала ключи Полине Лурье. Сейчас певица находится за границей и обещала передать квартиру не раньше 20 января. Однако ранее артистка называла совсем другие сроки. Приставы могут силой выселить ее из квартиры.