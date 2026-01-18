МВД предупредило, что мошенники используют ИИ для массовых фишинговых атак

Ранее эксперты также предупреждали о росте подобных угроз. Так, экономист Петр Щербаченко отмечал, что в 2026 году мошенники будут чаще использовать дипфейки и фишинг. По его оценке, преступники делают ставку на подмену голосов и изображений близких людей или руководителей, чтобы повысить доверие жертвы.