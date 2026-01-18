Ричмонд
МВД предупредило, что мошенники используют ИИ для массовых фишинговых атак

Мошенники с помощью ИИ генерируют дипфейки и создают поддельные электронные письма.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники стали использовать технологии искусственного интеллекта для организации массовых фишинговых атак. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ее слова передает ТАСС.

По ее словам, мошенники все активнее применяют ИИ для массовой рассылки поддельных писем. Такие сообщения имитируют уведомления от банков, госорганов и других официальных структур. Кроме того, злоумышленники создают фальшивые сайты и страницы, оформленные под реальные сервисы.

«Помимо генерации дипфейков технологии искусственного интеллекта применяются для масштабирования фишинговых атак путем создания поддельных электронных писем», — отметила Волк.

Ранее эксперты также предупреждали о росте подобных угроз. Так, экономист Петр Щербаченко отмечал, что в 2026 году мошенники будут чаще использовать дипфейки и фишинг. По его оценке, преступники делают ставку на подмену голосов и изображений близких людей или руководителей, чтобы повысить доверие жертвы.

