Доктор Мясников раскрыл настоящую опасность окунания в прорубь

К ним относятся люди с диагностированной стенокардией, те, кто перенёс инфаркт миокарда, и пациенты с неконтролируемой артериальной гипертензией. Также врач предупреждает о нежелательности купания в период обострения хронических заболеваний, особенно если человек не привык к систематическим процедурам закаливания. По мнению Мясникова, главная опасность купания в проруби заключается не столько в «холодовом шоке», сколько в непривычной и потенциально дезориентирующей обстановке.