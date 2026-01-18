Доктор Мясников раскрыл настоящую опасность окунания в прорубь

Врач и телеведущий Александр Мясников выделил категории людей, для которых купание в проруби категорически не рекомендуются. Об этом он написал в Telegram‑канале.
К ним относятся люди с диагностированной стенокардией, те, кто перенёс инфаркт миокарда, и пациенты с неконтролируемой артериальной гипертензией. Также врач предупреждает о нежелательности купания в период обострения хронических заболеваний, особенно если человек не привык к систематическим процедурам закаливания. По мнению Мясникова, главная опасность купания в проруби заключается не столько в «холодовом шоке», сколько в непривычной и потенциально дезориентирующей обстановке.
Александр Мясников также настоятельно советует избегать купания в незнакомых и потенциально опасных местах, например, на участках с быстрым течением или в неподготовленных прорубях. Врач категорически запрещает прыгать в прорубь с разбега и употреблять алкоголь до и во время купания.