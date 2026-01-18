Ричмонд
За год зарплаты шаурмистов в Башкирии выросли на 22%: цифры многих смогут удивить

В Башкирии средняя зарплата шаурмистов достигла 71 200 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии, как и по всей России, в 2025 году продолжился рост зарплат в сфере общественного питания. По данным аналитиков популярного сервиса, средние предлагаемые оклады для шаурмистов в республике увеличились на 22% и достигли 71 200 рублей в месяц.

Как сообщили эксперты в беседе с изданием UfaTime.ru, такая динамика связана с общероссийским ростом популярности услуг быстрого питания, что повышает спрос на квалифицированных работников в этой сфере.

Лидером по уровню доходов для этой профессии остается Москва, где среднее предложение составляет 113 524 рубля (рост 29% за год). В Московской области шаурмисты могут рассчитывать на 104 923 рубля (+24%), а в Санкт-Петербурге — на 96 077 рублей (+13%) в месяц.

