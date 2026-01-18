За год зарплаты шаурмистов в Башкирии выросли на 22%: цифры многих смогут удивить

В Башкирии, как и по всей России, в 2025 году продолжился рост зарплат в сфере общественного питания. По данным аналитиков популярного сервиса, средние предлагаемые оклады для шаурмистов в республике увеличились на 22% и достигли 71 200 рублей в месяц.