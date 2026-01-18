ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами 800 душевнобольных под Ленинградом

Исследования показали, что перед этим больных держали в антисанитарных условиях, морили голодом и перегружали корпус, рассчитанный всего на 200 человек. В нем находились 1300 пациентов. После убийства тела закопали в противотанковом рву, а в 1943 году оккупанты пытались сжечь останки с помощью пленных.