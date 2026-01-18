ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами 800 душевнобольных под Ленинградом

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассекретило документы по делу о расправе немецкой оккупационной администрации над пациентами психиатрической больницы имени П. П. Кащенко в ноябре 1941 года.
По данным следствия, семеро сотрудников больницы и один местный пособник по указанию немецкого командования добровольно участвовали в отравлении около 850 пациентов смертельными инъекциями.
Документы включают копии приговора Военного трибунала Ленинградского фронта, акты судебно-медицинской экспертизы и протокол допроса эксперта Владимира Владимирского, который объяснил, что жертвы могли быть отравлены смесью морфина и солей тяжелых металлов; смерть наступала в течение нескольких часов.
Исследования показали, что перед этим больных держали в антисанитарных условиях, морили голодом и перегружали корпус, рассчитанный всего на 200 человек. В нем находились 1300 пациентов. После убийства тела закопали в противотанковом рву, а в 1943 году оккупанты пытались сжечь останки с помощью пленных.
После освобождения района экспертная комиссия обнаружила около 50 килограммов человеческих костей и остатки одежды. По показаниям местных жителей, всего от действий оккупантов погибли около 1300 человек. ФСБ продолжает изучение материалов и поиск информации о жертвах, передает ТАСС.
Ранее ФСБ рассекретила архивы о казнях советских детей спецназом «Бранденбург». Созданная в нацистской Германии организация убивала на оккупированных территориях местных жителей, в том числе детей. Контингент спецназа состоял их этнических немцев, которые владели иностранными языками и были хорошо физически подготовлены. На советско-германском фронте военные переодевались в форму солдат Красной армии.