Более тысячи ветеранов-блокадников получили дополнительную пенсию

В пресс-службе уточнили, что с учетом всех выплат, средний доход ветеранов-блокадников в октябре прошлого года составил свыше 59 тысяч рублей в месяц. Благодаря проведенным индексациям, выплаты ветеранам в 2025 году выросли почти на 7 тысяч рублей. В январе 2026 года также была проведена индексация страховых пенсий жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, в феврале будет увеличен размер социальной ежемесячной денежной выплаты.