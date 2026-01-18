56 человек подвергли смертельной опасности себя и других: в ГАИ Башкирии рассказали, в чем дело

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Башкирии провели профилактические рейды, итогом которых стало задержание 56 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Севастьянов.
Всего было выявлено более 1300 нарушений правил дорожного движения. Среди задержанных оказался один водитель, севший за руль, будучи лишенным прав, и 43 человека, которые вовсе не имели водительского удостоверения.
Госавтоинспекция напоминает гражданам о возможности сообщать о фактах грубых нарушений ПДД, особенно о водителях и пешеходах в состоянии опьянения. Сделать это можно по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92, а также через телеграм-бот @GIBDDRB_02bot.
