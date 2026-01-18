Топ-5 главных новостей в Молдове 18 января 2026: В Молдове продолжается морозный беспредел до минус 15 — когда потеплеет; как жителям Молдовы не потерять деньги при покупке жилья; певец Satoshi с песней будет

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 18 января 2026:
1. В Молдове продолжается морозный беспредел: Но уже «теплеет» — до минус 10 градусов, — сколько терпеть аномалию.
2. Как не потерять деньги при покупке жилья: Рассказываем, с какими проблемами сталкиваются покупатели недвижимости в Молдове.
3. Певец Satoshi с песней «Viva, Moldova!» будет представлять Молдову на «Евровидении-2026»: Имя победителя был известно заранее.
4. Понижение тарифов на газ в Молдове невозможно, народу объясняют, что «Энергоком» «опоздал»: Зато повышать цены задним числом — тут уже не бывает опозданий.
5. В Молдове цены растут, как на дрожжах: Больше всего подорожали важные продукты питания и коммуналка — рассказываем насколько.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Либо мерзнуть в доме, либо брать кредит на оплату коммуналки — когда же они, наконец, нажрутся?!» Жители Молдовы с ужасом думают о счетах за отопление и газ за январь.
Из-за искусственно завышенных тарифов пережить небывалые морозы в Молдове крайне сложно (далее…).
В Молдове отменили второгодников: Теперь те, кто учится «неудовлетворительно», будут сдавать задолженности — в противном случае их будут отчислять.
Учителя будут сами решать, сколько оценок в семестре должны иметь учащиеся (далее…).
Скандал с идеей об унире с Румынией — отвлекающий фактор от высоких тарифов: Как дурачат население Молдовы.
Заявления президентки, премьера и всех остальных не обсуждает теперь только ленивый (далее…).