Ричмонд
+5°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 18 января 2026: В Молдове продолжается морозный беспредел до минус 15 — когда потеплеет; как жителям Молдовы не потерять деньги при покупке жилья; певец Satoshi с песней будет

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 18 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 18 января 2026:

1. В Молдове продолжается морозный беспредел: Но уже «теплеет» — до минус 10 градусов, — сколько терпеть аномалию.

2. Как не потерять деньги при покупке жилья: Рассказываем, с какими проблемами сталкиваются покупатели недвижимости в Молдове.

3. Певец Satoshi с песней «Viva, Moldova!» будет представлять Молдову на «Евровидении-2026»: Имя победителя был известно заранее.

4. Понижение тарифов на газ в Молдове невозможно, народу объясняют, что «Энергоком» «опоздал»: Зато повышать цены задним числом — тут уже не бывает опозданий.

5. В Молдове цены растут, как на дрожжах: Больше всего подорожали важные продукты питания и коммуналка — рассказываем насколько.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Либо мерзнуть в доме, либо брать кредит на оплату коммуналки — когда же они, наконец, нажрутся?!» Жители Молдовы с ужасом думают о счетах за отопление и газ за январь.

Из-за искусственно завышенных тарифов пережить небывалые морозы в Молдове крайне сложно (далее…).

В Молдове отменили второгодников: Теперь те, кто учится «неудовлетворительно», будут сдавать задолженности — в противном случае их будут отчислять.

Учителя будут сами решать, сколько оценок в семестре должны иметь учащиеся (далее…).

Скандал с идеей об унире с Румынией — отвлекающий фактор от высоких тарифов: Как дурачат население Молдовы.

Заявления президентки, премьера и всех остальных не обсуждает теперь только ленивый (далее…).