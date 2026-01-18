Ричмонд
Ростовская АЭС за год собрала почти 30 тонн макулатуры

Ростовская АЭС в 2025 году отправила на переработку почти 30 тонн бумаги и картона.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская АЭС в 2025 году направила на переработку почти 30 тонн бумаги и картона, сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

— Более 20 тонн бумаги и почти 10 тонн картона собрали работники Ростовской атомной станции за 2025 год в ходе ежемесячных дней сбора макулатуры, — уточнили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что собранные полезные отходы дали около 18 тонн вторсырья для производства новой бумажной продукции.

Также на Ростовской АЭС за прошлый год собрали и отправили на переработку почти три тонны отходов с полезными компонентами, включая полиэтиленовую пленку, пластик и стеклянную тару.

Селективный сбор отходов на атомной станции ведется системно с 2017 года. В ведомстве напоминают, что пластик и стекло разлагаются в окружающей среде сотни лет, поэтому сортировка и переработка уменьшают нагрузку на полигоны.

