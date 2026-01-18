Младший сержант из Байкальска Александр Большедворский погиб в зоне СВО

Александр Большедворский родился 7 декабря 1991 года. После окончания школы и профучилища получил профессию сварщика, начал свою трудовую деятельность. В 2014 году добровольцем уехал на Донбасс, где подписал контракт с Министерством обороны Донецкой народной республики, служил в батальоне «Спарта». После окончания контракта вернулся домой, где продолжил свою трудовую деятельность. В июле 2024 года Александр Большедворский подписал новый контракт с Министерством обороны РФ и уехал в зону СВО. 20 декабря 2025 года начальник расчета батальона беспилотных систем, младший сержант Александр Большедворский героически погиб во время боя при освобождении Новоукраинки в Донецкой народной республике.