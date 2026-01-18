Пять новостроек по реновации возвели на северо-западе Москвы

«Новостройки возвели в четырех районах Северо-Западного административного округа: Хорошево-Мневниках, Митино, Покровском-Стрешнево, а также Северном Тушино где построены два дома. Суммарно в зданиях есть почти 2,3 тыс. квартир, 20 из которых адаптированы для маломобильных граждан. Совокупная жилая площадь во введенных в эксплуатацию домах превышает 125 тыс. кв. м. На придомовых территориях обустроены общественные зоны, которые станут центрами притяжения будущих новоселов. Во внутренних дворах создано более 20 объектов досуговой инфраструктуры, в том числе игровые площадки для детей, функциональные зоны для занятий спортом и места для спокойного отдыха», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.