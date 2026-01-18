Пять новостроек по реновации возвели на северо-западе Москвы

«Новостройки возвели в четырех районах Северо-Западного административного округа: Хорошево-Мневниках, Митино, Покровском-Стрешнево, а также Северном Тушино где построены два дома. Суммарно в зданиях есть почти 2,3 тыс. квартир, 20 из которых адаптированы для маломобильных граждан. Совокупная жилая площадь во введенных в эксплуатацию домах превышает 125 тыс. кв. м. На придомовых территориях обустроены общественные зоны, которые станут центрами притяжения будущих новоселов. Во внутренних дворах создано более 20 объектов досуговой инфраструктуры, в том числе игровые площадки для детей, функциональные зоны для занятий спортом и места для спокойного отдыха», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Первые этажи новостроек оборудовали для социально значимых объектов. Здесь смогут открыть магазины, пункты выдачи заказов, аптеки, кофейни, салоны красоты и другие сервисы, востребованные у горожан.
«Мосгосстройнадзор контролировал строительство пяти домов по программе реновации. С начала их возведения инспекторы провели на площадках 41 выездную проверку. В них также принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они выполняли лабораторно-инструментальные исследования качества конструкций и материалов. В результате были оформлены заключения о соответствии объектов утвержденным проектам и архитектурно-градостроительным решениям», — отметил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.