Картину учителя школы искусств из Ямала представили на выставке в Москве

Гузель Сибагатуллина руководит ямальским отделением Союза акварелистов России.
Художница из Нового Уренгоя (ЯНАО) Гузель Сибагатуллина представила графическую работу «Красный Север» на выставке «Искусство труда», которая открылась в Москве в январе 2026 года. Проект входит в программу фестиваля современного искусства, посвященного повседневной жизни рабочих и промышленному развитию страны.
«На картине “Красный север”, выполненной красной сангиной, изображена масштабная Уренгойская скважина — первооткрывательница, которая доминирует над фигурой человека, создавая ощущение соперничества между природой и человеком, металлом и человеком на севере», — говорится в описании картины на сайте выставки «Искусство труда» в рамках проекта «Время вперед». На сайте проекта также представлены ее работы: «Честный труд и краткий отдых», «Север будет покорен», «Багряный полдень» и другие.
Гузель Сибагатуллина — преподаватель Детской школы искусств № 2 города Новый Уренгой, руководитель Ямальского отделения Союза акварелистов России и почетный член Международной академии современного искусства. Она является обладателем почетного звания работника культуры и искусства ЯНАО «Серебряная гагара». Среди наград — золотая медаль международной премии «Stella Virtuoso», Российская премия искусств с дипломом имени Константина Сомова, а также почетные упоминания в международных конкурсах, включая «Women in Watercolor» и «True North».
Выставка «Искусство труда» проходит с 16 января по 15 февраля 2026 года на площадке «Хлебозавод № 9» (Бойлерная, Новодмитровская ул., 1, стр. 17, ст. м. «Дмитровская»). Экспозиция посвящена теме труда и современной индустриальной культуры и дополняет столичную программу проектов о жизни рабочих.