Картину учителя школы искусств из Ямала представили на выставке в Москве

«На картине “Красный север”, выполненной красной сангиной, изображена масштабная Уренгойская скважина — первооткрывательница, которая доминирует над фигурой человека, создавая ощущение соперничества между природой и человеком, металлом и человеком на севере», — говорится в описании картины на сайте выставки «Искусство труда» в рамках проекта «Время вперед». На сайте проекта также представлены ее работы: «Честный труд и краткий отдых», «Север будет покорен», «Багряный полдень» и другие.