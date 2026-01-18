В России рассказали об «Искре», которая прервала блокаду Ленинграда. Видео

Володин подчеркнул, что ленинградцы и бойцы Красной армии осознанно шли на жертвы, защищая город и страну от нацистских войск. «Они насмерть стояли, защищали свои семьи и свою страну. Это был их выбор. Люди, рожденные в тяжелое время, — сильные люди, которые выстояли, страну защитили и сами не боялись смерть принять», — сказал Вячеслав Володин, отмечая мужество и героизм советских солдат и офицеров, жителей города на Неве.