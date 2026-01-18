В России рассказали об «Искре», которая прервала блокаду Ленинграда. Видео

18 января отмечается годовщина прорыва блокады Ленинграда.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в годовщину прорыва блокады Ленинграда напомнил о решающем значении подвига защитников города и назвал сохранение исторической памяти одним из ключевых приоритетов работы парламента. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы. Дата приурочена к 83-й годовщине операции «Искра», в ходе которой в 1943 году войска Красной армии прорвали блокаду Ленинграда и восстановили сухопутное сообщение с остальной территорией страны.
Володин подчеркнул, что ленинградцы и бойцы Красной армии осознанно шли на жертвы, защищая город и страну от нацистских войск. «Они насмерть стояли, защищали свои семьи и свою страну. Это был их выбор. Люди, рожденные в тяжелое время, — сильные люди, которые выстояли, страну защитили и сами не боялись смерть принять», — сказал Вячеслав Володин, отмечая мужество и героизм советских солдат и офицеров, жителей города на Неве.
Ранее, подводя итоги работы за год, Володин уже подчеркивал, что сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне является одним из приоритетов Госдумы. В 2025 году парламент принял восемь законов, направленных на увековечение подвига советского народа и противодействие попыткам переписать историю, а также установил 9 августа Днем воинской славы России, связанным с окончанием Ленинградской битвы.