Двукратного чемпиона НБА Одома задержали за вождение в состоянии опьянения

Полиция Лас-Вегаса задержала бывшего баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратного чемпиона лиги Ламара Одома за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал TMZ.
Согласно сообщению, основанием для задержания послужили превышение скорости и нарушение правил перестроения. Ранее, в 2013 году, спортсмен уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Одому 46 лет, последним клубом в его карьере была испанская «Баскония», за которую он выступал в 2014 году. С 2004 по 2011 год игрок выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым дважды (2009, 2010) стал чемпионом НБА. Также он играл за «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами» и «Даллас». В составе сборной США Одом стал чемпионом мира в 2010 году и бронзовым призером летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
