Двукратного чемпиона НБА Одома задержали за вождение в состоянии опьянения

Одому 46 лет, последним клубом в его карьере была испанская «Баскония», за которую он выступал в 2014 году. С 2004 по 2011 год игрок выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым дважды (2009, 2010) стал чемпионом НБА. Также он играл за «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами» и «Даллас». В составе сборной США Одом стал чемпионом мира в 2010 году и бронзовым призером летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.