Онколог Ивашков объяснил, что действительно важно делать по утрам

Доктор Владимир Ивашков привел «одобренный доказательной медициной чек-лист» того, что действительно полезно делать по утрам. Соответствующий пост появился в Telegram-канале врача-онколога.
Список состоит из шести пунктов: употребление воды, выполнение зарядки, употребление ягод, проверка уровня витамина D, прослушивание мини-лекций и принятие контрастного душа.
«Стакан теплой воды натощак помогает разжижать кровь после ночного обезвоживания, а также улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Легкая гимнастика повышает уровень энергии и укрепляет иммунитет. Ягоды богаты антиоксидантами, защищающими клетки от окислительного стресса. Недостаток витамина D ассоциируется с повышенным риском развития остеопороза и некоторых видов рака. Регулярный прием добавки витамина D снижает его на 20%. Прослушивание коротких образовательных материалов развивает мозговую активность. Контрастный душ улучшает кровообращение и ускоряет восстановление мышц после физической нагрузки», — пояснил медик.
