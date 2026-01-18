Ричмонд
Онколог Ивашков объяснил, что действительно важно делать по утрам

Доктор Владимир Ивашков назвал шесть вещей, которые полезно делать утром.

Источник: Аргументы и факты

Доктор Владимир Ивашков привел «одобренный доказательной медициной чек-лист» того, что действительно полезно делать по утрам. Соответствующий пост появился в Telegram-канале врача-онколога.

Список состоит из шести пунктов: употребление воды, выполнение зарядки, употребление ягод, проверка уровня витамина D, прослушивание мини-лекций и принятие контрастного душа.

«Стакан теплой воды натощак помогает разжижать кровь после ночного обезвоживания, а также улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Легкая гимнастика повышает уровень энергии и укрепляет иммунитет. Ягоды богаты антиоксидантами, защищающими клетки от окислительного стресса. Недостаток витамина D ассоциируется с повышенным риском развития остеопороза и некоторых видов рака. Регулярный прием добавки витамина D снижает его на 20%. Прослушивание коротких образовательных материалов развивает мозговую активность. Контрастный душ улучшает кровообращение и ускоряет восстановление мышц после физической нагрузки», — пояснил медик.

Ранее он назвал пять продуктов наиболее полезных для употребления зимой.