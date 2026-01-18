Онколог Ивашков объяснил, что действительно важно делать по утрам

«Стакан теплой воды натощак помогает разжижать кровь после ночного обезвоживания, а также улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Легкая гимнастика повышает уровень энергии и укрепляет иммунитет. Ягоды богаты антиоксидантами, защищающими клетки от окислительного стресса. Недостаток витамина D ассоциируется с повышенным риском развития остеопороза и некоторых видов рака. Регулярный прием добавки витамина D снижает его на 20%. Прослушивание коротких образовательных материалов развивает мозговую активность. Контрастный душ улучшает кровообращение и ускоряет восстановление мышц после физической нагрузки», — пояснил медик.