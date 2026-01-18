Ричмонд
«Минсктранс» предупредил о задержках транспорта на 25 минут из-за мороза

В Минске транспорт задерживается на 25 минут из-за мороза на улице.

Источник: Комсомольская правда

В «Минсктрансе» сообщили о том, что 18 января из-за низких температур возможны отклонения в графике движения общественного транспорта от действующего расписания.

При этом на предприятии предупредили, что троллейбусы могут опаздывать даже на 25 минут.

— Из-за обледенения контактной сети возможны отклонения от установленного расписания движения троллейбусов до 25 минут, — прокомментировали в «Минсктрансе».

Ранее синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет: «Сибирский антициклон».

Также и синоптик Дмитрий Рябов предупредил об усилении холодного антициклона с центром над Беларусью.