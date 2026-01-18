«Минсктранс» предупредил о задержках транспорта на 25 минут из-за мороза

В «Минсктрансе» сообщили о том, что 18 января из-за низких температур возможны отклонения в графике движения общественного транспорта от действующего расписания.
При этом на предприятии предупредили, что троллейбусы могут опаздывать даже на 25 минут.
— Из-за обледенения контактной сети возможны отклонения от установленного расписания движения троллейбусов до 25 минут, — прокомментировали в «Минсктрансе».
Ранее синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет: «Сибирский антициклон».
Также и синоптик Дмитрий Рябов предупредил об усилении холодного антициклона с центром над Беларусью.