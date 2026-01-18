РФ разработает систему управления миграционными рисками с помощью ИИ

В России создадут систему управления рисками в сфере миграции при помощи искусственного интеллекта. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ, передает ТАСС.
Российские власти собираются создать соответствующую информационную систему до 10 декабря 2026 года. Ответственным значится Министерство внутренних дел РФ. По итогам работы должен быть подготовлен доклад в правительство РФ.
В списке других новых мер в распоряжении отмечается формирование системы ситуационного управления в сфере миграции, развитие механизмов поиска и блокировки ресурсов, которые предлагают незаконные услуги и поддельные документы для иностранцев.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о планах сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для иностранцев, приезжающих в Россию на срок более трех месяцев. Кроме того, планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний.