Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ разработает систему управления миграционными рисками с помощью ИИ

В РФ сформируют систему ситуационного управления в сфере миграции.

Источник: Комсомольская правда

В России создадут систему управления рисками в сфере миграции при помощи искусственного интеллекта. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ, передает ТАСС.

Российские власти собираются создать соответствующую информационную систему до 10 декабря 2026 года. Ответственным значится Министерство внутренних дел РФ. По итогам работы должен быть подготовлен доклад в правительство РФ.

В списке других новых мер в распоряжении отмечается формирование системы ситуационного управления в сфере миграции, развитие механизмов поиска и блокировки ресурсов, которые предлагают незаконные услуги и поддельные документы для иностранцев.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о планах сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для иностранцев, приезжающих в Россию на срок более трех месяцев. Кроме того, планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше