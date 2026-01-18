Ученый назвал причины ускорения изменения климата за последние 50 лет

Он объяснил, что долгосрочные изменения климата в основном вызваны антропогенным фактором (любое влияние деятельности человека на природу и окружающую среду — Sputnik).
«Человек “делает” небольшое, но существенное усиление парникового эффекта — примерно на 5%. При этом однозначно доказано, что львиную долю этого эффекта дает сжигание ископаемого топлива», — сказал Кокорин.
Климатолог также добавил, что если брать во внимание эту информацию, то можно делать прогнозы, что потребление и сжигание этого топлива продлится, как минимум, в течение XXI века.
По словам Кокорина, сжигание ископаемого топлива стало значительным фактором воздействия на климат примерно 50 лет назад. По этой причине Росгидромет отслеживает тренды с 1976 года.
«Конечно, нужно сказать, что антропогенный тренд на потепление накладывается на естественные климатические вариации, связанные с Солнцем, океанами, активностью вулканов — поэтому у нас год на год не приходится», — сказал ученый.
Что касается Беларуси, то белорусские ученые проанализировали метеорологические данные за последнее десятилетие и пришли к выводу, что средняя температура воздуха в республике к концу столетия может быть как в Турции.
«Буквально за несколько десятков лет температура увеличилась более чем на градус. И к концу столетия, если выбросы парниковых газов не будут сокращаться, средняя температура в Беларуси будет около 12 градусов. Это то, что сейчас, допустим, в Турции», — отмечал директор Института природопользования НАН.