Ученый назвал причины ускорения изменения климата за последние 50 лет

«Буквально за несколько десятков лет температура увеличилась более чем на градус. И к концу столетия, если выбросы парниковых газов не будут сокращаться, средняя температура в Беларуси будет около 12 градусов. Это то, что сейчас, допустим, в Турции», — отмечал директор Института природопользования НАН.