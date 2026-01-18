Минпросвещения разъяснило введение оценок за поведение школьников

Оценки за поведение будут ставить всем школьникам с 1 сентября 2026 года.
Минпросвещения определило критерии оценивания поведения школьников, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, комментируя введение новой оценки в образовательных учреждениях.
«В частности, к ним относятся соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность», — говорится в сообщении. Ведомство подчеркивает, что единые критерии будут действовать во всех школах страны и применяться ко всем ученикам, с 1-го по 11-й класс.
В министерстве поясняют, что сейчас школы, участвующие в апробации, используют один из трех вариантов оценки поведения. Модели различаются по форме выставления отметок, частоте оценивания и степени детализации критериев. По итогам эксперимента специалисты выберут одну модель, которую предложат для обязательного применения во всех регионах.
Оценки в российских школах планируется ставить с 1 по 11 классы. В марте стало известно, что большинство учителей и родителей в России поддерживают идею введения школьных оценок за поведение. Согласно опросу Superjob, 65% родителей школьников выступают за такую меру, при этом среди отцов поддержка достигает 75%, а среди матерей — 53%.