Инспекторы ДПС помогли замерзающему на трассе водителю грузовика в Иркутской области

Инспекторы ДПС Иркутской области помогли замерзающему на трассе водителю грузовика. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Утром 16 января на 135 километре федеральной трассы автомобиль «Sitrak», следовавший из Екатеринбурга в Братск, остановился на проезжей части. Дизельный двигатель не выдержал низкой температуры, — говорится в сообщении.
Помощь оказали сотрудники ГИБДД Дмитрий Пнев и Николай Шалыга. Они пригласили замерзшего водителя погреться в своей машине, вызвали специалиста для ремонта автомобиля и следили за безопасностью дорожного движения. Повреждение оказалось серьезным, ремонт продолжался почти два дня. Все это время инспекторы дежурили посменно, не оставляя водителя одного.