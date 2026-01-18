Инспекторы ДПС помогли замерзающему на трассе водителю грузовика в Иркутской области

Помощь оказали сотрудники ГИБДД Дмитрий Пнев и Николай Шалыга. Они пригласили замерзшего водителя погреться в своей машине, вызвали специалиста для ремонта автомобиля и следили за безопасностью дорожного движения. Повреждение оказалось серьезным, ремонт продолжался почти два дня. Все это время инспекторы дежурили посменно, не оставляя водителя одного.