Ричмонд
+5°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инспекторы ДПС помогли замерзающему на трассе водителю грузовика в Иркутской области

Инспекторы два дня дежурили у сломанного автомобиля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Инспекторы ДПС Иркутской области помогли замерзающему на трассе водителю грузовика. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

— Утром 16 января на 135 километре федеральной трассы автомобиль «Sitrak», следовавший из Екатеринбурга в Братск, остановился на проезжей части. Дизельный двигатель не выдержал низкой температуры, — говорится в сообщении.

Помощь оказали сотрудники ГИБДД Дмитрий Пнев и Николай Шалыга. Они пригласили замерзшего водителя погреться в своей машине, вызвали специалиста для ремонта автомобиля и следили за безопасностью дорожного движения. Повреждение оказалось серьезным, ремонт продолжался почти два дня. Все это время инспекторы дежурили посменно, не оставляя водителя одного.