Морозы привели к приостановке работы аттракционов в парках Краснодара

Решение принято с учетом требований технической документации аттракционов, которые предусматривают ограничения на их эксплуатацию при минусовых температурах. В администрации парков пояснили, что использование отдельных каруселей в холодную погоду может быть небезопасным как для посетителей, так и для оборудования, поэтому в период похолодания их работа приостанавливается до улучшения погодных условий.