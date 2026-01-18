Пять лыжников погибли из-за схода двух лавин в горах на западе Австрии

В горах австрийского Зальцбурга сход двух лавин стал причиной гибели пяти лыжников, сообщили в агентстве APA. Несколько человек удалось спасти.
Первая лавина сошла 17 января в районе Бад-Хофгастайн на высоте 2 200 метров. Под снегом оказалась женщина, которую спасатели извлекли из-под завалов, однако она скончалась после приезда врачей.
Примерно через полтора часа в долине Гаштайн сошла вторая лавина, под которую попали семь лыжников. Четверо из них погибли на месте, двое получили травмы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Еще один лыжник не пострадал.
До этого 50-летний турист погиб во время схода снежной лавины во французских Альпах. Житель Великобритании отправился кататься на лыжах в горы 11 января, несмотря на объявленный максимальный уровень лавинной опасности.
Кроме того, в декабре в горах Казахстана погиб один альпинист, еще два человека числились пропавшими без вести. Группу накрыла лавина. В ходе поисковых работ на высоте 3700 метров спасатели обнаружили тело погибшего.