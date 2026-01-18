Дмитриев высмеял угрозы Каллас в адрес США

«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они станут беднее — не демонстрация силы, о которой вы думаете», — прокомментировал Дмитриев реакцию Каллас на пошлины США в отношении европейских стран из-за поддержки Гренландии.