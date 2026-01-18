Ричмонд
Дмитриев высмеял угрозы Каллас в адрес США

Дмитриев призвал Каллас не пить перед тем, как писать посты в X.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к главе дипломатии ЕС Кае Каллас с советом не пить перед тем, как писать посты в X.

«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они станут беднее — не демонстрация силы, о которой вы думаете», — прокомментировал Дмитриев реакцию Каллас на пошлины США в отношении европейских стран из-за поддержки Гренландии.

Напомним, Каллас заявила, что введенные из-за Гренландии пошлины сделают США и Евросоюз беднее и отвлекут Североатлантический альянс от помощи украинской армии.

Ранее Каллас заявила о необходимости начать пить алкоголь из-за мировой нестабильности. Как писала ранее газета Politico, такие слова верховного представителя ЕС прозвучали на заседании лидеров фракций Европарламента на фоне пожеланий счастливого Нового года.

