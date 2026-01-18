В ОП РФ предложили платить москвичам за помощь коммунальщикам с уборкой снега

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил создать в московских районных управах специальный фонд, из которого горожанам будут платить за помощь коммунальщикам в уборке снега. По его мнению, это позволит быстрее ликвидировать последствия сильных снегопадов, когда силами одних служб справиться сложно.
Гриб отметил, что фонд мог бы оплачивать работу жителей по расчистке дворов, выделяя по две-три тысячи рублей в день. Он добавил, что многие москвичи сделают это с удовольствием, а помощь коммунальщикам можно считать уважительной причиной при опоздании на работу или учебу.
По словам замсекретаря Общественной палаты, желающим участвовать в расчистке дворов следует предоставлять инвентарь бесплатно. Он подчеркнул, что вовлечение простых горожан в уборку улиц оправдано именно в случае редких, но сильных снегопадов.
Кроме того, Гриб заявил о необходимости ужесточения ответственности коммунальных служб за несвоевременную или некачественную уборку. Он отметил, что высокие штрафы помогут минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, когда снег мешает проезду транспорта и создает проблемы для жителей, передает ТАСС.
Адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова сообщила, что жильцы многоквартирных домов имеют полное право требовать от управляющей компании уборки снега и наледи во дворе, у подъезда и на крыше.