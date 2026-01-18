В России назначили вторую пенсию более чем 1 тысяче блокадников Ленинграда

Социальный фонд РФ назначил вторую пенсию более чем 1 тысячи ветеранов с инвалидностью, имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщил сам фонд.
«В октябре прошлого года почетный статус пережившим осаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны начали присваивать в упрощенном порядке — без учета продолжительности пребывания в условиях блокады. Благодаря этому еще больше граждан получили право на различные льготы», — отметили в Соцфонде.
Таким образом, вторая пенсия была оформлена блокадникам без дополнительных обращений.
Помимо дополнительной пенсии жители блокадного Ленинграда имеют право на ежемесячную выплату в соответствии с федеральным законом о ветеранах и дополнительное материальное обеспечение согласно указу президента России, уточнили в Социальном фонде.
Ранее председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков сообщал, что организация применяет проактивный подход в вопросах выплат блокадникам.