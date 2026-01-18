В России назначили вторую пенсию более чем 1 тысяче блокадников Ленинграда

«В октябре прошлого года почетный статус пережившим осаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны начали присваивать в упрощенном порядке — без учета продолжительности пребывания в условиях блокады. Благодаря этому еще больше граждан получили право на различные льготы», — отметили в Соцфонде.