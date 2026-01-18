Тюмень вошла в рейтинг лучших направлений для поездок в январе

Туристы выбирают Тюмень для поездок после новогодних каникул из-за праздничной атмосферы.
Тюмень вошла в число самых популярных городов России для поездок во второй половине января 2026 года. Город оказался в федеральном рейтинге направлений, куда туристы чаще всего бронируют жилье после новогодних каникул. Об этом сообщил директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин.
«Вторая половина января — очень хорошее время для поездок. Во всех городах все еще сохраняется новогодняя атмосфера, но при этом уже нет толп туристов и цены гораздо ниже. Лидерами по числу бронирований во второй половине января у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Казань», — рассказал Мусин ТАСС. Вместе с Тюменью в топ направлений вошли Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Новосибирск, Мурманск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Эсто-Садок и Архыз.
В сервисе отметили, что в среднем туристы арендуют жилье на трое суток и тратят на проживание около 13,5 тыс. рублей за весь период. Чаще всего гости бронируют однокомнатные квартиры и студии в городской черте. При этом растет спрос на размещение в частных домах и глемпингах, которые туристы выбирают как для отдыха на природе, так и для поездок с детьми.
Ранее на туристическом рынке Тюменской области фиксировался рост цен: региональное отделение Банка России сообщало об удорожании путевок как за границу, так и в местные санатории, пансионаты и гостиницы на фоне общей инфляции 6,2%. Подорожание объясняли ростом издержек и повышенным спросом перед новогодними каникулами.