Тюмень вошла в рейтинг лучших направлений для поездок в январе

В сервисе отметили, что в среднем туристы арендуют жилье на трое суток и тратят на проживание около 13,5 тыс. рублей за весь период. Чаще всего гости бронируют однокомнатные квартиры и студии в городской черте. При этом растет спрос на размещение в частных домах и глемпингах, которые туристы выбирают как для отдыха на природе, так и для поездок с детьми.