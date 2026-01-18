В аэропортах Краснодара и Волгограда сняли временные ограничения

«Аэропорты Волгограда, Краснодара (“Пашковский”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Волгограда сняты, сообщила Росавиация.
«Аэропорты Волгограда, Краснодара (“Пашковский”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.