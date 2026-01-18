Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Краснодара и Волгограда сняли временные ограничения

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Волгограда сняты, сообщила Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«Аэропорты Волгограда, Краснодара (“Пашковский”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.