Синоптик Вильфанд рассказал о температуре воды в проруби на Крещение

В Московском регионе по прогнозам метеорологов, в период с 17 по 18 января температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов. В связи с этим специалисты настоятельно советуют проявить особую осторожность тем, кто планирует принять участие в традиционных крещенских купаниях. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о том, как правильно подготовиться к этому мероприятию.