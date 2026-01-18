Синоптик Вильфанд рассказал о температуре воды в проруби на Крещение

На Крещение температура воды в прорубях во всех регионах России будет примерно одинаковой — от 1 до 4 градусов. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Температура воды под льдом плюс 4 градуса, но это обычная ситуация, плюс 1−4 градуса. Она более-менее стандартная везде, — сказал Вильфанд, его слова приводит ТАСС.
18−19 января 2026 года в столице пройдут крещенские купания. В рамках подготовки к мероприятиям будут организованы специализированные площадки с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице создадут 40 таких площадок.
В Московском регионе по прогнозам метеорологов, в период с 17 по 18 января температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов. В связи с этим специалисты настоятельно советуют проявить особую осторожность тем, кто планирует принять участие в традиционных крещенских купаниях. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о том, как правильно подготовиться к этому мероприятию.