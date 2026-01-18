Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд назначил дополнительную пенсию некоторым пенсионерам

Социальный фонд России назначил дополнительную пенсию более чем тысяче ветеранов со знаком «Житель блокадного Ленинграда». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В фонде пояснили, что выплаты оформили автоматически, без заявлений и обращений со стороны граждан.

Выплату назначили ветеранам-блокадникам.

Социальный фонд России назначил дополнительную пенсию более чем тысяче ветеранов со знаком «Житель блокадного Ленинграда». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В фонде пояснили, что выплаты оформили автоматически, без заявлений и обращений со стороны граждан.

«Благодаря этому еще больше граждан получило право на различные льготы, в том числе более тысячи ветеранов, которым Социальный фонд назначил дополнительную пенсию», — рассказали РИА Новости в фонде. Там добавили, что дополнительная пенсия назначается как пенсия по инвалидности, сверх страховой пенсии по старости. В пресс-службе напомнили, что с октября 2025 года статус «Жителя блокадного Ленинграда» присваивают по упрощенным правилам — теперь не учитывают срок пребывания в блокаде.

Ведомство уточнило, что ветераны-блокадники также получают ежемесячную денежную выплату по закону о ветеранах и дополнительное материальное обеспечение по указу президента. С учетом всех мер поддержки средний доход таких ветеранов в октябре 2025 года превысил 59 тысяч рублей в месяц. В пресс-службе сообщили, что в 2025 году выплаты выросли почти на 7 тысяч рублей за счет индексаций. В январе 2026 года проиндексировали страховые пенсии жителей блокадного Ленинграда, а в феврале увеличат размер социальной ежемесячной денежной выплаты.

Ранее аналитики сообщали, что в 2026 году в России в целом вырастут пенсионные выплаты: с 1 января проиндексированы страховые пенсии по старости, потере кормильца и инвалидности на 7,6%, а с 1 апреля увеличат социальные пенсии. На фоне этих изменений обсуждается и законопроект о введении «13-й пенсии» — дополнительной выплаты пенсионерам в конце года.