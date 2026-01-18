Соцфонд назначил дополнительную пенсию некоторым пенсионерам

Выплату назначили ветеранам-блокадникам.
Социальный фонд России назначил дополнительную пенсию более чем тысяче ветеранов со знаком «Житель блокадного Ленинграда». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В фонде пояснили, что выплаты оформили автоматически, без заявлений и обращений со стороны граждан.
«Благодаря этому еще больше граждан получило право на различные льготы, в том числе более тысячи ветеранов, которым Социальный фонд назначил дополнительную пенсию», — рассказали РИА Новости в фонде. Там добавили, что дополнительная пенсия назначается как пенсия по инвалидности, сверх страховой пенсии по старости. В пресс-службе напомнили, что с октября 2025 года статус «Жителя блокадного Ленинграда» присваивают по упрощенным правилам — теперь не учитывают срок пребывания в блокаде.
Ведомство уточнило, что ветераны-блокадники также получают ежемесячную денежную выплату по закону о ветеранах и дополнительное материальное обеспечение по указу президента. С учетом всех мер поддержки средний доход таких ветеранов в октябре 2025 года превысил 59 тысяч рублей в месяц. В пресс-службе сообщили, что в 2025 году выплаты выросли почти на 7 тысяч рублей за счет индексаций. В январе 2026 года проиндексировали страховые пенсии жителей блокадного Ленинграда, а в феврале увеличат размер социальной ежемесячной денежной выплаты.
Ранее аналитики сообщали, что в 2026 году в России в целом вырастут пенсионные выплаты: с 1 января проиндексированы страховые пенсии по старости, потере кормильца и инвалидности на 7,6%, а с 1 апреля увеличат социальные пенсии. На фоне этих изменений обсуждается и законопроект о введении «13-й пенсии» — дополнительной выплаты пенсионерам в конце года.