Соцфонд назначил дополнительную пенсию некоторым пенсионерам

Ведомство уточнило, что ветераны-блокадники также получают ежемесячную денежную выплату по закону о ветеранах и дополнительное материальное обеспечение по указу президента. С учетом всех мер поддержки средний доход таких ветеранов в октябре 2025 года превысил 59 тысяч рублей в месяц. В пресс-службе сообщили, что в 2025 году выплаты выросли почти на 7 тысяч рублей за счет индексаций. В январе 2026 года проиндексировали страховые пенсии жителей блокадного Ленинграда, а в феврале увеличат размер социальной ежемесячной денежной выплаты.