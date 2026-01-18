МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пик морозов в Москве пройден, температура начнет повышаться, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, составила минус 12,8. Это второе место в списке январских морозов», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что можно уверенно говорить о том, что стать самым холодным днём с начала января, и уже тем более, с начала нынешней зимы, сегодняшний день не сможет. Лидерами так и останутся 2 января с результатом минус 13,9 и 24 декабря, когда было минус 16,4 градуса.
«На этом пик морозов нынешней холодной волны пройден, уже ближайшей ночью в столице около минус 10, а по области не морознее минус 15 — минус 17», — добавил он.