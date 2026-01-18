МВД: мошенники начали подделывать голоса следователей с помощью ИИ

Злоумышленники используют искусственный интеллект для имитации голосов следователей или создания поддельных голосов и изображений сотрудников Следственного комитета, об этом сообщили в МВД РФ.
С помощью этих материалов мошенники вводят жертв в заблуждение, представляясь доверенными лицами в уголовных делах, и заставляют их переводить деньги или раскрывать личные данные. Злоумышленники часто используют фамилии и должности следователей, которые упоминаются в СМИ.
Преступники активно используют телефонные звонки для запугивания потенциальных жертв. Они действуют настойчиво и эмоционально, что значительно увеличивает вероятность того, что жертвы поддадутся на их уловки.
Настоящие следователи никогда не проводят следственные действия по телефону. Они не просят переводить деньги или передавать ценные вещи. Все официальные процедуры осуществляются только с помощью повесток или вызовов на личную встречу, предупредили в МВД.