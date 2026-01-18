Ричмонд
БЖД сообщила об отмене и задержке поездов в Минск и из Минска 18 января

БЖД отменила поезд в Минск и сообщила о задержках составов из столицы по техническим причинам.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога сообщила о задержке поезда на популярном направлении из Минска более чем на два часа.

Утром 18 января в БЖД проинформировали о том, что поезд «Минск-Молодечно» (№ 6105), отправившийся из Минска в 05.22 утра опаздывает ориентировочно на 2 часа 20 минут. Виной серьезной задержки пассажирского состава в пути назвали технические причины.

При этом уточнили, что из-за опоздания утреннего поезда более чем на два часа, поезд в обратном направлении «Молодечно-Минск» (№ 6116) и вовсе отменили.

При этом поезд «Минск-Гудогай» (№ 6107), отправившийся из Минска в 06.25 утра на конечную станцию «Гудогай», также прибудет с задержкой примерно на один час.

— Поезд «Минск-Молодечно» (№ 6109) отправлением из Минска в 7.30 прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 20 минут, — добавили в пресс-службе БЖД.