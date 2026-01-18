Более 25 тыс. раз москвичи оценили работу городского транспорта в 2025 году

Также в пресс-службе Дептранса добавили, что для того, чтобы поделиться своим мнением о поездках, нужно сканировать QR-коды в салонах автобусов и электробусов Мосгортранса. Стикеры находятся у кабины водителя и на площадке для колясок и крупного багажа. С их помощью можно оставить обращение и предложить улучшения, поставить оценку, пройти опрос, а еще написать слова благодарности водителю.