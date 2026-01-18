Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 25 тыс. раз москвичи оценили работу городского транспорта в 2025 году

В 2025 году пассажиры более 25 тыс. раз оценили работу столичного наземного транспорта с помощью QR-кодов, обратная связь позволяет скорректировать работу транспорта там, где это необходимо. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«Благодаря размещению QR-кодов в салонах наземного транспорта мы постоянно получаем обратную связь от пассажиров. Это помогает повышать уровень комфорта и улучшать качество поездок на автобусах и электробусах в столице, что соответствует поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2025 году наши водители получили более 5,6 тыс. благодарностей», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Также в пресс-службе Дептранса добавили, что для того, чтобы поделиться своим мнением о поездках, нужно сканировать QR-коды в салонах автобусов и электробусов Мосгортранса. Стикеры находятся у кабины водителя и на площадке для колясок и крупного багажа. С их помощью можно оставить обращение и предложить улучшения, поставить оценку, пройти опрос, а еще написать слова благодарности водителю.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше