Более 25 тыс. раз москвичи оценили работу городского транспорта в 2025 году

«Благодаря размещению QR-кодов в салонах наземного транспорта мы постоянно получаем обратную связь от пассажиров. Это помогает повышать уровень комфорта и улучшать качество поездок на автобусах и электробусах в столице, что соответствует поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2025 году наши водители получили более 5,6 тыс. благодарностей», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Также в пресс-службе Дептранса добавили, что для того, чтобы поделиться своим мнением о поездках, нужно сканировать QR-коды в салонах автобусов и электробусов Мосгортранса. Стикеры находятся у кабины водителя и на площадке для колясок и крупного багажа. С их помощью можно оставить обращение и предложить улучшения, поставить оценку, пройти опрос, а еще написать слова благодарности водителю.