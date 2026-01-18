В Роспотребнадзоре Татарстана объяснили, что делать, если в квартире холодно

Если зимой в жилом помещении температура опускается ниже установленной нормы (+18 градусов), жильцам необходимо действовать по определенному алгоритму. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре по Татарстану.
Управляющая компания или ТСЖ обязаны проверить систему отопления и устранить проблему. В случае подтверждения нарушения поставщик коммунальной услуги обязан сделать перерасчет платы.
Если УК бездействует, нужно подать письменные заявления в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Специалисты проведут официальные замеры температуры. Если факт нарушения подтвердится, к обслуживающей организации будут применены меры административного воздействия.
Напомним, в праздники Казань пережила 51 аварию ЖКХ, воды жители лишались чаще света. Статистика полностью совпала с показателями прошлого года.