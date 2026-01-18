Матвиенко назвала заявления о якобы нападении России на 19 стран преступными

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заявления о том, что Россия за последние сто лет якобы напала на 19 стран, «чудовищной ложью» и преступными высказываниями.
По ее мнению, подобные утверждения являются частью попытки исказить историю и не имеют оправдания.
Матвиенко подчеркнула, что Европа сама не подвергалась нападениям со стороны России в этот период, а подобные заявления демонстрируют лишь слабость и ничтожность тех, кто их делает.
— И хотя мы понимаем, что за такими заявлениями европейских карликов их слабость и ничтожность, нет оправдания этой гнусной лжи. Скажу прямо: считаю такие заявления преступными, — сказала политик.
Председатель СФ отметила необходимость защищать историческую правду и не позволять переписывать события прошлого. В качестве примера Матвиенко привела блокаду Ленинграда, которую она назвала крупнейшим геноцидом в истории, совершенным европейскими фашистскими странами, передает ТАСС.
Ранее Матвиенко прокомментировала удар ВСУ под Херсоном: по ее словам, украинские власти продемонстрировали цинизм и звериную жестокость, отдав приказ нанести удар по кафе и гостинице в Херсонской области.