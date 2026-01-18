В Волгоградской епархии пояснили, как провести Крещенский сочельник

В Волгоградской епархии обратились утром 18 января к православным региона и пояснили, как лучше провести Крещенский сочельник, когда Русская православная церковь совершает Навечерие Богоявления.
«В этот день в храмах совершается Великое освящение воды — вспоминается Евангельское событие, ставшее первообразом таинственного омовения грехов и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой или Крещенской», — поясняют в епархии.
Водоосвящение происходит в Крещенский сочельник и непосредственно в праздник Богоявления, вода, освященная в эти дни, одинаково ценна для верующих.
Самое лучшее, что можно сделать 18 января — начать его с того, что сходить в храм. А далее провести день не в одиночестве, а с близкими людьми.