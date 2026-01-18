10 фактов о Чердыни — столице Перми Великой, которые должен знать каждый

Чердынь — один из самых древних городов Урала.
Город Чердынь — один из древнейших городов Урала. Здесь много купеческих домов, церквей и старинных построек, которые уцелели во время революций и войн благодаря удаленности расположения. За красоту окружающей природы и богатую историю она стала туристической Меккой Прикамья. Чем знаменит этот старинный пермский город и чем он может быть интересен туристам — в материале URA.RU.
Основание города.
В городе до сих пор проводят археологические раскопки.
Точная дата основания города неизвестна. Первое письменное упоминание Чердыни относится к 1451 году. Тогда московский князь Василий II назначил наместником князя Михаила Ермолича. Этот год официально считается датой рождения города. В 1472 году средневековое княжество Пермь Великая со столицей Чердынью присоединилась к Московскому государству. По одной из версий, название города произошло от коми-пермяцких слов «чер» (видоизмененное слово «шор» — небольшой ручей) и «дынь» — устье. То есть «Чердынь» означает «поселение около устья ручья».
После присоединения Казани в 1552 году Чердынь оказалась на перекрестке водных и волоковых путей, связывавших Вологодские и Архангельские края, Печору и Сибирь. Но в 1595 году появилась более короткая Бабиновская дорога через Соликамск, а Чердынь оказалась в стороне и ее значение стало снижаться. Помимо экономической и культурной роли, город стал первым центром христианства на Урале.
Современная Чердынь.
Расстояние от Чердыни до Перми — 300 километров по автотрассе.
Чердынь стоит на берегу реки Колвы, самого большого правого притока реки Вишеры. Когда-то по Колве ходили пароходы, в начале XX века река была судоходной. Статус города Чердынь официально получила в 1535 году — почти на 40 лет раньше, чем Соликамск. Поэтому ее называют самым старым городом Прикамья.
В 1781 году был образован Чердынский уезд, просуществовавший до 1923 года, который стал самым большим в Пермской губернии. Сегодня Чердынь — это еще и один из самых маленьких городов России, где живут около 4,5 тысячи человек. Расстояние до Перми составляет 300 километров. Символ города — лося — можно увидеть на гербе и в виде арт-объекта на площади перед автовокзалом.
Троицкий холм.
Археологические раскопки на Троицком холме.
Чердынь, как и Москва, стоит на семи холмах, каждый из которых имеет название: Вятский, Троицкий, Воскресенский, Богоявленский, Монастырский, Посадский и Старокладбищенский. В 1535 году на Троицком холме была построена деревянная крепость. С трех сторон ее защищали глубокие овраги, а с четвертой стороны соорудили ров и высокий земляной вал длиной 130 метров. Крепостной вал прекрасно виден и сейчас, поражая своими размерами. Крепость выдержала 11 крупных нападений татар и вогул. С Троицкого холма открывается потрясающий вид на реку Колва и старую пристань, на месте которой сейчас располагается гостевой дом.
Гора Полюд.
Вид с горы Полюд.
Полюд — гора, которая служила важным сторожевым пунктом для жителей Чердыни. На ее вершине в случае приближения опасности разжигали сигнальный огонь. Дозорные с крепостных башен замечали огонь в сумерках, поднимали тревогу, жители спешно собирали детей, пожитки и укрывались за стенами кремля. С горой связана легенда о богатыре Полюде, который жил на вершине и сторожил эти земли. Однажды в дождливую погоду он увидел, что к Чердыни движется огромное вражеское войско. Богатырь в одиночку вступил в бой с неприятелем, три дня и три ночи длилась битва, силы богатыря иссякали и в отчаянии Полюд с такой силой топнул по скале, что оставил в камне отпечаток своей стопы. От мощного удара гора содрогнулась, а река Вишера вышла из берегов и поглотила вражеское войско.
Храм Иоанна Богослова.
Здание строили пленные шведы.
Это самая старая каменная постройка Чердыни, возведенная в 1704—1718 годы. Здание строили пленные шведы-каменщики по приказу Тобольского генерал-губернатора. В 1751 году архимандритом Ионой Иоанно-Богословского монастыря были крещены последние язычники Вишерского края — манси. Внутри двухэтажного храма сохранился старинный иконостас, выполненный известными мастерами-иконописцами Дмитрием и Григорием Федоровыми. Это один из трех таких иконостасов, сохранившихся в России. За оградой, у стен храма сохранились старинные памятники и надгробные плиты XIX века.
Собор Воскресения Христова.
Колокольня — самая высокая точка Чердыни.
Собор строился с 1750 года, освящен в 1754 году. Колокольня Воскресенского собора служит главной высотной доминантой города. Сюда можно подняться и посмотреть на Чердынь с высоты птичьего полета. Подъем происходит по винтовой металлической лестнице. Воскресенский собор образует единый ансамбль со стоящей рядом церковью Спаса Преображения. Собор Воскресения Христова в 1930 году закрыли для богослужений, но с 2007 года он вновь работает.
Чердынский краеведческий музей.
Музей — один из старейших в Пермском крае, был открыт в 1899 году — в честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина (музей носит его имя). В музее очень много интереснейших экспонатов. В том числе богатые археологические и этнографические коллекции, здесь можно увидеть фигурки пермского звериного стиля, клады монет, восточное серебро. Музей создан благодаря председателю Чердынской уездной управы Д. А. Удинцеву — мужу сестры писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, который бывал в Чердыни.
Д. Н. Мамин-Сибиряк о Чердыни: "Благодаря высокой воде наш пароход мог подойти к самой Чердыни, — летом это не всегда возможно, потому что Колва в жару быстро мелеет. Издали вид на город очень красив. На правом высоком берегу Колвы живописно скучились городские домики, а впереди всех выдвинулись старинные церкви. Получалось что-то вроде кремля…
Внутри город производит такое же приятное впечатление, как и снаружи — улицы широкие, всякое строение «в планту», одним словом, как следует быть благоустроенному городу. Нужно заметить, что и здесь, как вообще в русских городах, главным архитектором были бесчисленные пожары — Чердынь выгорала раз пять, и от старинных построек остались одни церкви…".
Оковы Михаила Романова.
Оковы находятся в Чердыни временно.
Оковы боярина Михаила Никитича Романова, дяди первого русского царя из династии Романовых, пожалуй, являются главнейшим экспонатом Чердынского музея. Борис Годунов увидел политическую угрозу в боярине, семейству которого изначально благоволил, придумал причину (попытка отравить царя) и сослал его в пермский Ныроб. Боярин при этом был закован в кандалы и окружен отрядом стрельцов. Михаила Романова продержали в яме почти год, а потом он умер. Оковы узника весом почти 50 килограмм хранятся в Чердынском музее на время ремонта центра памяти Михаила Романова в Ныробе. В прошлом эти оковы почитались как святые, и прикоснуться к ним шло немало паломников.
Музей истории православной веры.
В музее представлены уникальные экспонаты.
Этот музей — единственный в своем роде на Урале, находящийся в бывшей церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной в 1757—1784 годах. В экспозиции можно увидеть редчайшие иконы с изображением святых, которые почитались в этих местах и с изображениями достаточно редких христианских сюжетов. Особый интерес туристов вызывает икона «псоглавца» — святого Христофора с головой собаки. В прошлом чердынские охотники считали его своим покровителем, а перед началом сезона охоты священник кропил охотничьих собак святой водой.
В 1722 году церковь запретила рисовать этого святого с собачьей головой, а ранее написанные изображения были уничтожены, как «противные естеству, истории и самой истине». Лишь несколько изображений «псоглавца» чудом уцелели до наших дней. Одно из них — на иконе в Чердынском музее. Это изображение вдохновило писателя Алексея Иванова на создание романа «Псоглавцы». Также Иванов сделал Чердынь местом действия еще одного своего романа — «Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор».
Водонапорная башня и водопровод.
Строительство водонапорной башни Чердыни.
Водопровод в Чердыни появился в 1899 году, на два года раньше, чем в столице губернии — Перми. Его построили на благотворительные средства, а деньги собирали по подписке. Резервуар водонапорной башни был емкостью 10 тысяч ведер, а заполняли его из реки Колвы по чугунным трубам с помощью построенной на берегу насосной станции. Восьмигранную трехэтажную водонапорную башню построили по проекту инженера А. Г. Гансберга из Санкт-Петербурга. Наверху была смотровая площадка, огражденная ажурными коваными решетками, а венчала ее деревянная башенка со шпилем. Здание использовали по назначению до 2005 года.