10 фактов о Чердыни — столице Перми Великой, которые должен знать каждый

Полюд — гора, которая служила важным сторожевым пунктом для жителей Чердыни. На ее вершине в случае приближения опасности разжигали сигнальный огонь. Дозорные с крепостных башен замечали огонь в сумерках, поднимали тревогу, жители спешно собирали детей, пожитки и укрывались за стенами кремля. С горой связана легенда о богатыре Полюде, который жил на вершине и сторожил эти земли. Однажды в дождливую погоду он увидел, что к Чердыни движется огромное вражеское войско. Богатырь в одиночку вступил в бой с неприятелем, три дня и три ночи длилась битва, силы богатыря иссякали и в отчаянии Полюд с такой силой топнул по скале, что оставил в камне отпечаток своей стопы. От мощного удара гора содрогнулась, а река Вишера вышла из берегов и поглотила вражеское войско.