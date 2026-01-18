Ричмонд
В Ростовской области спасли более пяти тысяч человек

В Ростовской области за 2025 год спасли более пяти тысяч человек.

В Ростовской области в 2025 году спасатели совершили около 18 тысяч выездов и спасли более пяти тысяч человек, сообщили Telegram-канале регионального ДПЧС. Итоговый сбор прошел в Ростове-на-Дону.

Как уточняется, в течение года службы экстренного реагирования занимались задачами по безопасности жителей региона, предупреждением ЧС природного и техногенного характера.

А также оказывали помощь населению новых регионов и доставляли гуманитарные грузы. На сборе выступил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

В завершение мероприятия прошла церемония награждения по итогам смотра-конкурса среди муниципалитетов по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

