В Ростовской области спасли более пяти тысяч человек

В Ростовской области в 2025 году спасатели совершили около 18 тысяч выездов и спасли более пяти тысяч человек, сообщили Telegram-канале регионального ДПЧС. Итоговый сбор прошел в Ростове-на-Дону.
Как уточняется, в течение года службы экстренного реагирования занимались задачами по безопасности жителей региона, предупреждением ЧС природного и техногенного характера.
А также оказывали помощь населению новых регионов и доставляли гуманитарные грузы. На сборе выступил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
В завершение мероприятия прошла церемония награждения по итогам смотра-конкурса среди муниципалитетов по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.
Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.